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機殼需求疲軟 可成11月營收月減近2成

2022/12/9 22:14
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（中央社記者吳家豪台北9日電）金屬機殼廠可成今天公布11月合併營收新台幣22.5億元，月減19.1%，年減17.6%，主因市場需求疲軟及全球景氣惡化。伺服器機殼廠勤誠因第4季處於新舊產品轉換期，11月營收為7.8億元，月減0.8%，年減4.9%，

可成累計今年前11個月合併營收為262.02億元，年減31.9%。勤誠前11個月合併營收約94.7億元，年增11.5%，已超越去年全年表現。

可成透過新聞稿說明，面臨市場供需反轉，前景不明，各產業展望益趨保守，可成持續多角化布局，提升中高階產品占比，加強成本管控，以穩定獲利為現階段目標；來自新業務、新產品及新客戶的貢獻，也可望逐漸產生實質效益。

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可成表示，將密切關注整體大環境變化，審慎管理並動態調整庫存水位，持續研發新產品與先進技術；在追求內部有機成長的同時，也將加速在車用、醫療科技等新領域的多元發展。

勤誠指出，目前正針對新訂單加快研發設計生產腳步，預期今年底將4大系列專案首批產品出貨完畢後，明年有望因應新訂單量產出貨，嘉義廠新專案將可帶動2023年穩健成長。（編輯：楊凱翔）1111209

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