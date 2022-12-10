美股收黑台股下週展望 法人：FOMC牽動走勢

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（中央社記者江明晏台北10日電）台股9日上漲152點、收在14705點，重返月線；美股9日收黑，法人指出，FOMC會議結果將牽動台股下週走勢，在跌深反彈、利空鈍化後，應關注市場對經濟放緩的反應。

美國公布躉售物價強於預期，引發市場擔憂聯邦準備理事會（Fed）為對抗通膨而持續採取激進升息的立場，美股9日收黑。

道瓊工業指數終場下跌305.02點，或0.90%，收在33476.46點。標準普爾500指數下跌29.13點，或0.74%，收在3934.38點。那斯達克指數下跌77.38點，或0.70%，收在11004.62點。費城半導體指數下跌23.716點，或0.86%，收在2721.016點。

台股9日收盤上揚152.39點、收在14705.43點，重返月線，不過5日線得而復失，週線下跌265點終結連5紅。

安聯投信台股團隊表示，近期不只科技股上漲，跌深股均出現反彈行情，不僅資金面出現回流、提振市場情緒；美國聯準會近期的對外談話，也被市場解讀相對正向；但在跌深反彈、對利空鈍化之後，接下來應該要專注的則是市場對於經濟放緩的反應變化。

美股頹勢恐對台股下週一帶來壓力，展望下週市場動態，分析師指出，下週關注焦點在預計12月15日召開的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，以及美國將公布的11月消費者物價指數（CPI）。

台股上市櫃公司動向方面，包含研勤、陽明、中菲、寶齡富錦、富邦媒、精測、光寶科、崇越電、鳳凰、大魯閣等各產業指標個股都將舉行法人說明會，市場將關注第4季營運表現與明年展望。（編輯：郭無患）1111210