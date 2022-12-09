外資買超航運股和太陽能 轉買台積電終結連5賣

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台股今天上漲152點收在14705點，外資今天青睞航運股、太陽能和晶圓代工族群，轉買超台積電終結連5個交易日賣超，外資本週連5日賣超鴻海累計達4.06萬張。

台積電勁揚、太陽能族群衝鋒領軍，帶動台股加權指數今天上漲152.39點，收在14705.43點，成交值新台幣1930.19億元，加計盤後1944.96億元，台股連續2個交易日單日成交值不到2000億元。

台股今天重返月線約14660點之上，不過5日線約14720點得而復失，大盤今天也收週線，週線下跌265.25點，終結連5紅。

三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超50.98億元，其中自營商賣超11.05億元，投信買超0.47億元，外資及陸資買超61.56億元。

觀察外資買超個股動向，根據台灣證券交易所統計，華航、台企銀、陽明、聯合再生、聯電成為外資今天青睞前5大標的，買超張數均超過萬張。

值得注意的是，外資今天轉買超台積電931張，終結連5個交易日賣超；外資則持續賣超鴻海3099張，本週累計賣超4.06萬張。根據統計，9月迄今，外資累計賣超鴻海達35.18萬張。

觀察外資布局，啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪分析，半導體晶圓代工在美國擴高階產能，外資有回補電子權值股的跡象，儘管美元指數回升、外資有調節壓力，但若下週美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議放緩升息腳步，且11月美國消費者物價指數（CPI）年增率收斂，美元指數有機會回落，外資可望再回頭加碼台股。（編輯：楊凱翔）1111209