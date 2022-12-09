群益估明年台股區間約13000點至17000點

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）群益金融集團今天舉辦「2023年上半年投資展望線上說明會」，預估2023年台股指數低點在12500至13000點，科技產業庫存調整為主要變數；高點為17000至17500點，巴菲特加持台積電以及被動式買盤強弱為關鍵。

群益金融集團研究團隊預估2023年台股高低區間在13000至17000點間，指數低點重要變數包括美國利率政策、CPI與經濟衰退、供應鏈與原物料調整、地緣政治風險、中國變數，以及國安基金護盤政策，應會出現多重反覆震盪格局，低點將力守疫情低點與2022年指數低點的上升趨勢線。

至於高點，群益金融集團表示，考量費城半導體指數今年下跌2000點後反彈，全球半導體ETF推升費城半導體指數與台積電股價，帶動指數向上，多數半導體廠商預估2023年上半年庫存問題調整完成，加上半導體先進製程的HPC、人工智慧、車用晶片需求擴大，以及波克夏持續加碼台積電ADR，指數高點遙指17000點。

群益投顧董事長蔡明彥表示，利率與晶圓代工為兩大關鍵，最重要的多空變數是聯準會利率決策，美國通膨控制程度影響聯準會利率決策，牽動美元指數漲跌，當美元指數下跌，台幣匯率升值吸引國際熱錢流入加碼台股，2023年若俄烏戰爭停火，美元指數下探將可觸動新興市場資金行情；反之，若美元指數突破114，全球股市將出現大修正。

第2個焦點是晶圓代工爭霸戰，蔡明彥表示，經股神與波克夏認同加碼後，「世界運作不能沒有蘋果與iPhone，也就不能沒有台積電」，2022年第3季地緣政治風險虛驚一場，台積電狀況穩定，指數排除系統性風險，投資資金全面回流市場尋找機會。

蔡明彥指出，貪婪與恐懼是指數高點與低點的必要條件，而且都偏離理性預期，2022年受戰爭嚴重影響的國際油價與天然氣價格高點提前反應，歐元低點亦提前反應，根本原因是金融操作的特性。此外，資優生台積電、鴻海、聯發科表現第1名，但投資買點只有市場失靈時；目前營運狀況差、股價低但有未來成長潛力的「浪子回頭股」，是2023年明星焦點。

展望2023年上半年，群益投顧認為在全球疫情解封之下，可以留意利基型產業與低基期產業回溫趨勢。相關產業包括生技、觀光、航空及餐飲、原物料鋼鐵、金融。

至於疫情後成長性較佳的網通與電動車產業，因為傳統淡季的來臨，預期在2023年第1季結束前，營運動能都較弱，不過相對來說，第1季末到第2季將會是較好的投資布局點。（編輯：張均懋）1111209