國際原料行情續強 豐興廢鋼、鋼筋每噸漲300元

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（中央社記者賴言曦台北12日電）條鋼廠豐興鋼鐵今天表示，由於國際廢鋼價格持續走強，本週國內廢鋼收購價、鋼筋基價每噸各漲新台幣300元，型鋼產品基價則是平盤。

國際廢鋼價格持續走強，為反映國際廢鋼收購價及鋼筋成本，豐興連3週漲價。價格經調整後，豐興的廢鋼收購價來到每噸1.1萬元，鋼筋基價則是每噸2.01萬元，型鋼產品基價則維持每噸2.63萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼每噸從360美元漲至395美元，美國貨櫃廢鋼報價每噸從345美元漲至365美元，澳洲鐵礦砂每噸由106.85美元漲至112.3美元。

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針對國際原料走勢，豐興說明，中國封控放寬，鋼廠在市場需求預期心理下，採購轉為樂觀，帶動鐵礦砂行情，但實際上需求仍未強勁浮現，原料短期強勁走勢仍須時間證明。

廢鋼方面，豐興指出，冬季效應使美國國內廢鋼收購價格上揚，且土耳其持續進場加碼，越南也重返採購行列，激起廢鋼上漲熱度；日本廢鋼則受惠日幣升值及越南、韓國重啟積極採購，推升行情大漲。（編輯：趙蔚蘭）1111212