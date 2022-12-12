寶成11月營收年增6.4% 連7個月單月營收勝去年同期

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（中央社記者潘智義台北12日電）製鞋廠寶成工業今天公布11月自結合併營收為新台幣201.95億元，較去年同期營收189.85億元增加約6.4%，連7個月單月營收均較去年同期成長。

寶成發布新聞稿指出，儘管通路業務受到主要營運地區疫情影響，製鞋業務依然保持穩健增長。

寶成統計，1月至11月自結合併營收累計為2484.21億元，已超過去年全年營收2398.84億元，較去年同期增加14.1%。

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寶成指出，持股51.11%重要子公司裕元工業11月自結營收6.57億美元（約新台幣201.27億元），較去年同期減少2.8%，其中製鞋業務則較去年同期成長6.1%。累計今年1月至11月自結營收為83.49億美元，較去年同期增加7.9%，其中製鞋業務則較去年同期成長30.7%。

由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的寶勝國際11月自結營收為人民幣11.76億元，較去年同期減少17.8%。累計今年1月至11月自結營收人民幣172.79億元，則較去年同期減少19.4%。（編輯：楊凱翔）1111212