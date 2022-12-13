經部：不是猛龍不過江 助中小企業善用電商拚出口

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北13日電）經濟部次長陳正祺今天表示，全球電商貿易額高達5兆美元，但台灣電商出口行銷僅約50億美元，有很大努力空間。他強調「不是猛龍不過江」，經濟部會協助中小企業數位轉型，只要能善用國際平台行銷，就能成長、茁壯為國際級企業。

疫情加速數位化及電商成長趨勢，美國電商業者亞馬遜今天舉行「亞馬遜全球開店 台灣跨境電商高峰會」活動，邀請陳正祺、數位發展部次長李懷仁、貿協秘書長王熙蒙等人與會致詞。

陳正祺表示，台灣產業有兩大特色，一為台灣是貿易大國，以2300萬人口就占全球外貿金額1.85%，且為全球第16大貿易國；第二，台灣有98%比重為中小企業。

陳正祺說，經濟部產業政策中，中小企業永遠是重點，例如中小企業信用保證基金給予金融協助，而「創業的路既忙碌又寂寞」，因此也以中小企業發展基金給予創業協助，還幫忙找夜市、找商圈。

陳正祺提到，中小企業經營者最大挑戰，就是找出商業模式與行銷，因此中小企業若要跨出國際，並進行國際行銷，「亞馬遜全球開店」就是很好的平台。

陳正祺指出，據統計，目前全球電商貿易額達5兆美元，然台灣電商出口行銷卻僅約50億美元，仍有很大努力空間，他相信「不是猛龍不過江」，只要中小企業能國際化，善用國際平台行銷，就必定能成長、茁壯為國際級企業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李懷仁指出，電商業務在疫情期間更為興盛，電子支付業務也跟著茁壯，疫後時代將迎來新一波挑戰與機會，數位部會協助業者於跨境電商法規、各機關金融支付的協調等作業，要幫業者面向新南向、歐美等市場，數位部也樂於提供各種技術與行銷支援。

王熙蒙說，疫情改變人們生活型態，也促進電商發展，貿協近年透過台灣經貿網與亞馬遜合作「TA光點計畫」，選出優秀廠商跨海做生意，近期更升級為「TA星鏈計畫」，鎖定產業聚落，目前已協助約200名業者在亞馬遜北美、日本、歐洲、新加坡等站點上架。（編輯：潘羿菁）1111213