達興材料：半導體材料新產線明年第2季量產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北13日電）達興材料總經理郭宗鑫今天指出，6月液晶顯示面板需求急速下降，對營收獲利影響很大；明年半導體材料新產線第2季量產，希望除面板材料之外，半導體材料比重能大幅成長。

郭宗鑫在台灣證券交易所舉行法人說明會中表示，液晶面板業處於低檔，恐將維持一段時間，一般預期至少到明年上半年，等下半年才會有較好的表現機會。

他直言，半導體材料的市場需求大於液晶面板材料，從長遠布局來看，希望將來有一天半導體材料占營收比重超越面板材料。

他解釋，達興與國際半導體大廠、材料大廠共同研發，鎖定先進封裝等製程，半導體產品在第3季之前占比僅1至2%，但第3季已占4%，第4季占比達5%，再提高一點，明年可望出現單季占比大於10%的情況。

針對半導體材料，達興材料有2/3、約110至120個研究員，投入產品設備與製程開發，且不只開發商品，也對自用設備、製程進行研究，目前約有20個產品專案在進行。

達興材料執行副總經理莊鋒域表示，目前半導體材料生產線包括台中的中科產線，液晶顯示面板材料廠中的兩條半導體材料產線，明年推出的新產線，將配合客戶驗證，預計在第1季試產，第2季量產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，液晶顯示器面板應用產品，受面板產業波及，稼動率較正常水準少了1/3甚至近一半，恐怕須等明年第3季才回溫。畢竟9、10月全球面板廠稼動率最低之際僅59%，與高點88%相較，落差很大，雖然第4季面板廠有些是急單，但有些僅是庫存去化後的結果。

達興材料坦言，第3季受面板業不景氣影響，毛利率非常低，第4季稍微回溫，明年上半年與今年下半年差不多，但半導體材料有機會成長，帶動整體營收小幅成長。（編輯：楊蘭軒）1111213