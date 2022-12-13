權證避險降稅 金管會估帶動權證交易量及稅收雙成長

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（中央社記者謝方娪台北13日電）行政院會日前通過權證避險降稅，草案將送立法院審議。金管會預估，權證避險降稅可帶動權證交易量增加1.78倍、證交稅增加新台幣6.23億元、營利事業所得稅及綜合所得稅增加2.45億元。

行政院會日前通過「證券交易稅條例」部分條文修正草案，將基於履行認購、認售權證報價責任及風險管理目的出賣權證避險專戶內股票者，證券交易稅稅率由現行的千分之3調降為千分之1，為期5年；草案將送立法院審議。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，對券商而言，降低稅率將有助降低造市成本、提高權證造市品質，且可透過增加權證業務進而提高券商自營部門獲利能力，改善券商長期以來以經紀業務為主的獲利結構，降低券商獲利受股市波動的影響程度。

對投資人而言，可望藉由券商提供更好的造市品質，提高參與權證交易的意願；對整體市場而言，因權證避險降稅，提高台灣權證市場競爭力，帶動市場持續成長，券商權證避險交易增加，也會同步推動現貨市場成長，加速和國際市場接軌，帶動國際投資資金進入。

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此外，高晶萍提到，券商在獲利穩定下，將更有心力持續開發新的金融商品，並且延攬更多優秀的專業人才，整體證券市場均可受益。

金管會稅式支出報告以2018年4月30日至6月29日整體市場權證日均值49.8億元估算，權證避險降稅若實施，權證交易量將可大增1.78倍；稅收方面，證交稅可增加6.23億元、營所稅及綜所稅可增加2.45億元，合計稅收估將增加8.68億元。（編輯：楊凱翔）1111213