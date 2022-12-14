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全球化已死？ 劉泰英：政客為利益犧牲自由貿易

2022/12/14 15:28
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（中央社記者潘姿羽台北14日電）台積電創辦人張忠謀「全球化已死」一席話震驚各界，引發廣泛討論；台綜院創辦人劉泰英今天表示，他仍主張貿易自由化，保護主義興起只是調整過程，政客為的自身利益犧牲自由貿易是非常不對的行為。

劉泰英今天出席台綜院2023年台灣經濟展望論壇，他於會前接受媒體聯訪，並對「全球化已死」發表看法。

劉泰英表示，貿易戰的歷史長達好幾百年，並非新鮮事，每當國家經濟有困難時，保護主義就會興起，第一次、第二次世界大戰都是如此，但用戰爭奪取市場會導致全球經濟受傷很大，因此大家慢慢恢復理智，又倡導貿易自由化。

全球推崇貿易自由化之下，催生世界貿易組織（WTO），劉泰英表示，WTO提倡自由貿易、去除關稅及非關稅障礙，「這是最理想的」。

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不過劉泰英也說，各國常因為自身政治因素有不同考量，特別是強國會逼迫弱國在貿易、經濟政策有所調整，他非常不贊同政客為了自身利益而犧牲全球自由貿易的利益，「我是一直主張貿易要逐步自由化」。

去全球化的浪潮還未平息，供應鏈持續調整，媒體關注印度等國是否因此受益，劉泰英表示，印度一定會起來，因為印度有人口眾多的優勢，且素質不錯、工資便宜，很多勞動密集產業會往工資低的地方移動，正如中國過去也因此受益，只是現在轉為印度及東南亞國家。（編輯：潘羿菁）1111214

#劉泰英
#印度
#張忠謀
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