保德信：2023年聚焦醫療、基礎建設、新供應鏈

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）保德信在台成立滿30年，今天舉行2023年全球投資展望會，在高通膨、高利率、低經濟成長的環境下，保德信建議投資聚焦醫療、基礎建設、新供應鏈3大主軸。看好台灣快速成長的投資市場，將引進更多元產品。

保德信投資亞洲區副主席張偉表示，台灣基金產業高達近新台幣8兆元的規模，並持續快速拓展，展現其強勁的成長趨勢，是保德信在亞洲市場的重要據點，未來將推出更多元化產品，滿足投資人理財需求。

2022年全球金融市場度過了波動的一年，展望2023年，保德信投資管理二處國際投資部協理江宜虔表示，2023年全球將處在「較高通膨、較高利率、較低經濟成長」的環境，在持續波動的環境裡，可以選擇的亮點，首先是醫療產業，由於轉稼能力高，不儘具防禦性同時兼具成長動能，包括新藥、器材均不斷推陳出新。

江宜虔進一步分析，就歷史數據來看，每當長短債殖利率呈現負值後，醫療產業因為能靠著創新產品以及結合人工智慧等科技，降低研發成本，提升產業獲利揚升，在不確定的經濟環境中持續成長，讓醫療類股目前的EPS預估值是少數未被調降的產業。

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除了醫療產業外，獲得政策支持、抵禦通膨的標的，像是綠電、電動車、雲端等新供應鏈，以及在高通膨之下往往能率先受惠的基礎建設相關商機，都是2023年投資聚焦主軸。

在台股方面，保德信大中華股票投資市場投資長郭明玉指出，預估2023年整體企業獲利將出現約16%的衰退幅度，然電子優於傳產族群，且企業營運表現於上半年落底，整體基本面將逐季走高，預料全年度台股走勢亦將呈現先蹲後跳格局，預估指數高點在16000點。（編輯：蘇志宗）1111214