疫情睽違3年 貿協率團赴歐洲拓銷扣件市場

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（中央社記者鄭鴻達台北14日電）因疫情暫停3年的貿協「扣件業赴歐拓銷團」，再次由貿協於11月26日至12月7日，率領15家台灣扣件業者前往華沙、米蘭及伯明罕等地拓展扣件市場，並為團員與當地具代表性的多家廠商舉辦洽談會，以拓展台灣在歐扣件商機。

貿協發布新聞稿指出，拓銷團首站選定中東歐最大、台灣第10大扣件市場波蘭，辦理一對一洽談會，貿協華沙台貿中心邀請當地24家扣件業者，雙方完成125場次的洽談。

此外，拓銷團安排團員參訪波蘭的大型五金通路商Leroy Merlin DIY Market，由店經理親自向團員說明當地熱銷產品及定價策略。

貿協表示，拓銷團第2站拜訪台灣第7大扣件出口市場、歐洲第2大扣件生產國義大利，並參觀義大利當地扣件產業兩年一度的盛大聚會「義大利國際扣件展Fastener Fair Italy」，團員光柘公司在觀展期間，獲買主邀請帶樣品至其公司商洽。

此外，拓銷團也拜會義大利扣件製造商協會UPIVEB，由協會理事長與團員交流義大利扣件產業現況及未來市場趨勢，隨後參訪義大利大型扣件進口商VIPA及VITAL，並參觀其自動倉儲系統與了解分銷模式。

貿協指出，拓銷團最後來到台灣第5大扣件市場英國，而台灣也是英國扣件第2大進口國。倫敦台貿中心邀請英國扣件商協會Fastener World至洽談會現場，與團員進行產業交流，會後安排參訪該協會理事長公司Hexstone，該公司同時為英國最大扣件批發商。

貿協說明，在英國的一對一洽談會，選擇於英國工業重鎮伯明罕辦理，倫敦台貿中心邀請33家當地重要扣件買主，與拓銷團成員企業完成157場次洽談，其中有團員會中就受買主Olympic Fixings邀請隔天至公司拜訪。

貿協指出，據Straits Research研究機構資料指出，2022年至2030年全球工業用扣件市場複合成長率將達到4.23%，其中波蘭扣件主要市場為建築業、義大利則為汽車工業。

貿協說明，受惠於歐盟對中國的反傾銷政策，兩地買主均想藉機尋覓替代供應商，英國則因汽車、航太與國防產業的發展，多需求高階特殊料件，具高值化能力的台商正符合此一需求。

貿協預告，2023年將組團參加全美五金展、日本DIY展，並籌組五金團前往南美及日本拓銷。（編輯：林克倫）1111214