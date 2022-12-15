展達掛牌上市首日 早盤股價大漲逾50%

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（中央社記者賴言曦台北15日電）網通廠展達通訊公司今天以每股新台幣26元掛牌上市，在買氣助攻下，早盤股價大漲逾50%，最高來到40.85元。

展達通訊2020年、2021年合併營收分別為28.23億元、35.25億元，2022年前3季營收為43.46億元，較去年同期成長73.4%，每股稅後盈餘（EPS）為2.39元。

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展達通訊上市承銷案以部分競價拍賣及部分公開申購進行，競拍得標加權平均價格32.95元，約為競拍底價22.22元的1.48倍；此外，公開申購價為26元，共吸引超過26.9萬人參與申購，凍結逾70億元資金，中籤率僅0.64%。

展達通訊主要從事網路通訊產品研究開發、製造及銷售，目前主要產品分為數位影音產品、寬頻通訊產品、無線產品與人工智慧物聯網等網路通訊產品等；並持續推出Wi-Fi 6/6E、5G相關應用產品。（編輯：趙蔚蘭）1111215