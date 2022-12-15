先進光估2023年營收獲利成長1成 毛利率持穩

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（中央社記者張良知15日電）光學股先進光下午舉行法人說明會，第3季每股盈餘1.03元創下歷史新高，董事長高維亞指出，第4季可望維持獲利，保守估計明年營收及獲利可成長10%，毛利率持穩在20%到30%間。

先進光在匯兌收益挹注下，第3季每股盈餘達1.03元，創下單季新高，優於第2季的0.87元；累計前3季稅後盈餘3.77億元，每股盈餘2.72元，較去年同期轉虧為盈。高維亞表示，今年第4季可望維持獲利，全年獲利有機會創下歷年新高。

先進光指紋辨識產品約占營收25%，車用占10%，鏡頭則逾60%；若從應用面來看，NB鏡頭占65%至70%，汽車10%，其餘包括物聯網（IOT）相關產品。

展望2023年，高維亞表示，將是嚴峻的一年，但仍抱持審慎樂觀看待。受惠美系客戶對NB鏡頭出貨及規格提升，加上車用及指紋辨識等產品出貨穩定成長，保守預估明年營收及獲利可成長10%，毛利率持穩在20%到30%間。

先進光投資15億元興建的中科新廠，預計2023年底量產，新廠將以美系客戶NB及平板為主，月產能約1000萬片到1500萬片，2024年會有較明顯的成長。

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高維亞表示，先進光在車用鏡頭領域不會缺席，目前占比約10%，看好後續強勁的成長動能。先進光對耀崴科技持股已提高至95%，其主要客戶為Volvo、福特及SUBARU等品牌車廠，後續也會開發迷你後照鏡等。

針對筆記型電腦（NB）庫存部分，高維亞表示，儘管部分客戶下修明年銷售量，但以先進光客戶端來看，並沒有明顯增加庫存，因此謹慎但沒有悲觀；預計最快今年第4季、最慢明年第1季就可消化完畢。（編輯：楊凱翔）1111215