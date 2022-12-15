鴻海投資13.62億 深化電動車和第三代半導體

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（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海持續布局電動車和半導體事業，今天公告合計投資新台幣13.62億元在電動車子公司以及鴻揚半導體，市場解讀，這2項投資主要布局研發電動車用第三代半導體。

鴻海晚間公告，子公司Foxconn EV Technology Inc.再投資2000萬美元（約新台幣6.14億元）取得Foxconn EV Asset Management LLC.股權，鴻海指出主要目的為長期投資。

Foxconn EV Technology是鴻海集團在海外布局電動車事業的重要公司，去年11月鴻海與美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors正式簽署俄亥俄州Lordstown廠房最終資產購買協議，Foxconn EV Technology即是投資主體。

此外，鴻海晚間也公告對鴻揚半導體投資新台幣7.48億元，包括此次投資，鴻海對鴻揚半導體持股比例約98.9%。

鴻海指出，鴻揚半導體此次辦理現金增資發行新股，依法保留員工認購500萬股，若有員工放棄認購，鴻海將以特定人身份全數認購。

鴻海積極布局第三代半導體，在10月18日鴻海科技日上，鴻揚半導體展示自行開發1200V碳化矽為基礎的金屬氧化物半導體場效電晶體（SiC MOSFET），已在9月開始產出，可應用在車載AC/DC、DC/DC電流轉換器、車載充電器（OBC）、以及太陽光電逆變器等。

鴻海在11月上旬法人說明會中指出，鴻揚半導體預計明年下半年取得IATF16949車規認證，明年下半年將提供第三代半導體碳化矽（SiC）量產服務。

鴻海去年8月以新台幣25.2億元取得旺宏竹科6吋晶圓廠，強攻碳化矽元件晶圓製造，以此為基礎，鴻揚半導體去年9月下旬核准設立。（編輯：楊凱翔）1111215