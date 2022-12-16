敏成健康宣布2.3億買下躍獅健康全數股權

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）敏成健康今天召開重大訊息記者會，宣布董事會決議通過以新台幣2.3億元，向同一母公司盛弘醫藥旗下盛雲公司購買躍獅健康全數股權，並將送112年2月8日股東臨時會討論。

敏成健康表示，此次交易屬共同控制下的組織重組，因此，交易投資成本新台幣2.3億元，與前手股權淨值2.32億元間差額，將調增資本公積195.6萬元，對股東權益具有正面影響。

敏成表示，全球疫情控制策略在110年底已逐步轉變為以提高疫苗覆蓋率達成群體免疫為主，自111年起世界各國已逐步開放邊境，並解除口罩限令，個人防護裝備產業飽和、全球口罩供應過剩且價格走跌。在疫情變化對整體產業強力衝擊下，敏成110年起為有效運用現有資源，並朝生技醫療產業轉型，除了以分割方式將原有不織布事業轉為子公司敏成公司外，並積極尋求適合整併對象。

躍獅健康主要業務為躍獅連鎖藥局的藥品買賣及經營管理，躍獅連鎖藥局於78年成立，為全台三大連鎖藥局之一，107年與盛弘集團聯合攜手，目前擁有近100家門市。

敏成表示，希望透過購入躍獅健康股權，進一步引進策略性投資人及持續整合醫材生技公司。（編輯：楊凱翔）1111216