台啤輸中受阻 台酒：不損國格前提下續補件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中國海關總署9日又新增一批被禁的台灣產品，包含台灣啤酒。（圖取自維基百科共享資源，作者：Yusuke Kawasaki，CC BY 2.）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北17日電）中國海關以註冊訊息不完整為由，暫停部分台灣產品輸入，台酒等受影響；台酒董事長丁彥哲表示，台酒將繼續補件、爭取自身權益，前提是「絕不能損及國格」。

中國海關總署以註冊訊息不完整為由，近日再暫停台灣一批水產品進口，9日又新增一批被禁的台灣產品，涉及金門酒廠、金車股份、台虎精釀、台灣菸酒以及傳奇酒業、雲山酒廠等業者。

台酒指出，中國今年開始針對境外食品導入「在華註冊編號」規定，台酒依規在中國線上系統申辦，今年8月接獲中國相關單位通知食藥署轉達國庫署，限期於8月底前完成補件，台酒8月下旬遞交補件，今年9月開始定期洽中國海關總署網頁查詢在華註冊碼有效性，都呈現「有效」， 但12月9日，台酒仍接獲編號狀態失效一事。

受這次事件衝擊，台酒原訂12月台灣啤酒出口中國訂單將全數暫停產製、出口，金額約新台幣130萬元，影響不大；丁彥哲表示，這次中國給出的阻擋理由相當抽象，但在商言商，台酒仍會補件，爭取自身權益，不過，他強調，損及國格的要求，絕對不配合。

丁彥哲指出，中國是人治社會，充滿太多不確定性，台酒近年為降低風險，出口至中國金額占整體外銷比重已逐步降低，並同步開拓成熟、穩定的市場，比如水果啤酒外銷至美國、威士忌酒打進歐洲市場等，「外銷不該只著眼於中國市場，應著眼於全世界」。

台酒統計，民國110年整體外銷新台幣4.2億元，中國約1億元、占25%；今年截至目前，外銷3.2億元，中國約4700萬元、占16%。（編輯：郭無患）1111217