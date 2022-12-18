過去10年統計 台股封關週全數收紅上揚

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）2022年進入封關倒數兩週，今年台股至16日收盤為止，仍下跌逾兩成，但據統計，過去10年封關週均呈現全面上漲，漲幅最大為2020年的3.27%，最小是2015年上漲0.16%，10年平均封關前一週漲幅為1.42%。

根據Cmoney資料統計，過去10年台股在封關最後一週全數都是收上漲，10年平均漲幅為1.42%；再觀察過去20年，第一個交易日及最後一個交易日收紅機率約70%。

歷年12月股價亦是漲多跌少，不過今年12月以來台股仍下跌2.36%。法人表示，主因是台股在10月、11月經歷較大反彈漲幅過後，面臨美、台升息，加上國際對經濟前景看法保守預期，使得股價呈現修正。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，11月外資大幅買超後，12月再度放緩步伐，加上進入年底長假，外資左右盤勢力道趨緩，市場轉為內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，大盤可能呈現區間整理格局，中小型股的表現相對看好，料將呈現電子與傳產股的輪動行情。

張正中說明，電子、半導體業持續庫存調整，且庫存調整速度較緩，面對景氣衰退疑慮下，對盤勢的影響中性謹慎看待。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，部分廠商提前拉貨效應下，11月及12月營收普遍表現不錯，中國大陸解封後預料工廠疫情將升溫，農曆年後工廠回工率是一大考驗；考量短線台股自10月低點以來已反彈近2成，在總體經濟保守下，市場偏向觀望態度，資金以快進快出為主。

楊遠瀚預期，年底前的季底法人作帳行情，具題材中型股較容易獲得資金青睞，但整體普遍進入震盪走勢；市場關注產業庫存調整狀況，等待明年第1季主要大廠法說展望，另一觀察重點為中國大陸解封後是否端出刺激經濟政策，驅動大陸市場復甦力道進一步帶動全球經濟動能。

安聯投信台股團隊表示，今年以來影響市場的變數仍未完全去除，但中國經濟有望解封、3至6個月後逐步恢復的方向明確；從季報表現與明年逐季表現看，最壞狀況都在市場預期之中，不確定性可望逐步落地，投資人風險偏好緩步回升中。（編輯：林興盟）1111218