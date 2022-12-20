台虹瞄準東南亞車載市場 泰國廠動工目標2024年量產

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（中央社記者江明晏台北20日電）軟板材料大廠台虹今天宣布，泰國廠舉行動土典禮，第一期工程計畫投資3500萬美元，目標2024年中量產，力拚在泰國汽車供應鏈中扮演重要角色。

台虹今天於泰國廠預定地舉行動土典禮，由董事長孫達汶、副董事長徐建明及總經理江宗翰共同動土奠基。

台虹說明，泰國廠占地面積近4萬2000平方公尺，第一期工程計畫投資3500萬美元，進行雙面無膠銅箔基板製造，預計於2024年中量產。

台虹指出，著眼於東南亞車載市場的龐大潛力，陸續將規劃生產覆蓋膜、有膠銅箔基板等軟板材料。該廠全面完工後，將為集團增加50%產能，成為台虹在東南亞的營運基地。

台虹表示，公司相當重視全球布局，泰國地理環境位於東南亞大陸核心樞紐位置，除了在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）會員國有一定的地位，對全球布局也有深遠影響；再者，東南亞地區兼具豐沛天然資源及優質人力，也有區域各種經貿協定，使該地區成為台商積極布局的首選。

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台虹指出，集團投資規畫小組經過長期規劃與實地考察，進行超前部署，決定落腳泰國，看好泰國是國際汽車製造重鎮，具備完整全球汽車供應鏈，吸引各大車廠投入大量資源發展電動汽車產業。台虹除具備車用材料量產實績外，更是唯一於泰國設廠的軟板材料供應商，將有望在泰國汽車供應鏈中扮演重要角色，提供更即時且完善的服務和產品，以滿足車用客戶需求。

此外，台虹在中國大陸江蘇省南通市的如東富展科技公司，也同日啟動第二期工程動土典禮，第二期建設將提供員工更好的工作環境與設施，也為大陸地區未來發展預做準備。（編輯：楊凱翔）1111220