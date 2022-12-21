台灣5G報告：遠傳可用率奪第一、台灣大體驗強

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（中央社記者江明晏台北21日電）國際測速機構Opensignal最新報告指出，中華電信有台灣最快的連線體驗，遠傳電信的5G可用率再度拿下全台第一，在影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，台灣大獲得6個體驗獎。

全球行動通訊網路測試機構Opensignal發布最新2022年12月台灣行動網路體驗洞察報告。

報告顯示，台灣市場競爭激烈，多個獎項是由3大電信業者共享，其中，中華電信獨占最多類別的獎項，遠傳電信的「5G可用率」（5G Availability）再度拿下全台第一，台灣大哥大的獎項總數最多。

報告指出，中華電信用戶擁有台灣最快的連線體驗，囊括整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G下載速度和5G上傳速度4大速度獎，取代遠傳電信成為整體上傳速度體驗獎得主，中華用戶的整體上傳速度提高1.8 Mbps（14.7%）。

在影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，台灣大哥大獲得6個體驗獎，其中獨得遊戲體驗獎，與中華電並列影音體驗獎，並成為語音應用程式體驗、5G影音體驗、5G遊戲體驗和5G語音應用程式體驗4個獎項的共同得主。

遠傳電信5G用戶使用5G的時間最長，再次成為5G可用率獎的冠軍，因為其5G用戶活躍連線5G網路的時間占比最高，為33.8%。遠傳電信以3.3個百分點領先第2名中華電信的30.6%。

在品質一致性獎項方面，台灣大哥大用戶在觀看高解析影音、完成群組影音會議、玩遊戲和使用要求較低的應用程式（如SD影音和網頁瀏覽）等方面，以最高比例通過建議性能閾值標準。

而中華電信贏得5G下載速度獎，領先競爭對手超過100Mbps，連續3次獲得5G下載速度之冠。這一次，中華電信以374.1 Mbps的速度勝出，比第2名遠傳電信的271.2 Mbps高出102.9 Mbps，幅度達37.9%。（編輯：翟思嘉）1111221