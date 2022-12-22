提振鋼品市場信心 中鴻1月內銷盤價每噸漲500元

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（中央社記者賴言曦台北22日電）中鴻今天表示，1月份內銷的熱軋、冷軋、鍍鋅產品每噸調漲新台幣500元；2月外銷盤價依產品及地區別每噸漲30到70美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻透過新聞稿說明，總體來看，當前鋼市供需持續改善，鐵礦砂及煤炭價格保持高檔，且中國寶鋼、鞍鋼及越南河靜鋼（FHS）等指標鋼廠先後開出漲盤，顯示鋼價具有強力支撐；考量提振市場信心，兼顧下游競爭力，這次內外銷盤價適度調漲。

總體經濟方面，中鴻指出，美國11月消費者物價指數 （CPI） 顯著降溫至7.1%，創2021年12月來新低；另美國聯邦準備理事會 （Fed） 及歐洲央行 （ECB） 12月皆宣布升息2碼，同步放緩激進升息步調。

中鴻指出，加上中國放寬防疫措施，有助內需回溫；因此，隨著全球通膨見頂、歐美升息放緩，全球經濟動能將保持溫和成長走勢。

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市場供需部分，中鴻表示，中國11月粗鋼日均產量248.47萬噸，續創今年內新低；另中國官方在11月下旬陸續推出房地產3支箭政策，分別為信貸投放、債券融資、股權融資，加上12月15日中國國務院發布「擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）」，將構建並擴大內需循環。

中鴻認為，預計在歐、美、亞洲主要鋼廠減產效應下，鋼鐵供需將加速平衡，有利全球鋼市回溫。（編輯：郭無患）1111222