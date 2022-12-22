德商海立投資案 經部：特權角度影射不利招商引資

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（中央社記者曾智怡台北22日電）針對在野黨立委質疑德商海立投資案，經濟部表示，是海立遭遇投資障礙，德國經濟辦事處代為陳情後，經濟部協助進行法規了解及跨部會協調，部分評論用特權角度影射批評，對台灣持續招商引資非常不利。

經濟部表示，目前本案僅是「同意籌設」的籌備階段，未來若要准許營運，仍要符合資本額5000萬以上、確認股東比率須由國內廠商出資超過5成，以及通過飛安5階段適航驗證作業等主管機關審查。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，針對海立航空公司向民航局提出籌設許可過程提出質疑。

經濟部投資業務處今天透過新聞稿說明，本案為民間廠商之間的合作，德商海立並不是與公部門合作，而是因為取得Vestas合約後，準備要進一步投資設公司，以履行合約。

由於該商有履行合約的時間急迫性，需於明年8月履行與台灣Vestas合約，開始提供離岸風場直升機運維服務，但普通航空業要先申請籌設許可，通過籌設許可、招募飛航駕駛員及國內外標準訓練、飛安5階段適航驗證作業審查，最後才能取得營運許可。

經濟部表示，該商於5月中送件籌設許可資料後，至8月尚無音訊，因此協請德國經濟辦事處一同至投資台灣事務所請求協助了解、並加速行政流程。

經濟部指出，德國經濟辦事處也已發表聲明，明白德商Heli Service將於投資案經主管機關核准後，投資並持有該航空公司至多49%股權；德國投資人均明確理解該航空公司不得由外國投資人所控制，德經處也期望能在合於台灣法律規定下，促進德國對台灣投資發展。

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經濟部表示，在符合法規下，該商目前處於「同意籌設」的階段，仍未同意營運，未來在同意籌設期間的一年內，台灣海立航空仍須按計畫書符合3大要件，包括必須確認實收資本額達5000萬元、股東比率須由國內廠商出資超過5成，以及必須通過飛安5階段適航驗證作業審查，符合航空業管理規則及安全營運能力。

經濟部補充，相關審核會由主管機關交通部民航局本於專業、嚴謹審查。（編輯：楊蘭軒）1111222