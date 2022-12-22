歐洲療養集團授信案公股踩雷 金管會：已赴英國金檢

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（中央社記者謝方娪台北22日電）公股行庫在歐洲療養院集團Orpea S.A.授信案踩雷，金管會今天表示，今年11月已赴英國倫敦對2家國銀倫敦分行辦理實地金檢，並將Orpea S.A.授信案納入檢查，將視檢查結果給予適當處理。

Orpea S.A.因經營困難，獲法院許可進行債務重整，台灣銀行、台聯銀行（含合作金庫）、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及兆豐銀行等6家公股行庫對Orpea S.A.有授信曝險，總授信曝險金額為1.42億歐元（約新台幣46億元）。

台灣民眾黨立法院黨團今天召開記者會，關注公股行庫承作聯貸案如何避免踩雷，呼籲公股行庫授信政策與經營績效管理應與時俱進，並請財政部和金管會善盡監督責任，提出制度性改革方案。

金管會銀行局副局長林志吉今天傍晚在例行記者會指出，金管會已在今年11月赴英國倫敦對2家本國銀行倫敦分行辦理實地金檢，並已將辦理Orpea S.A.授信案納入檢查，將視檢查結果給予適當處理。

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林志吉指出，目前台資銀行團已委由國際律師事務所進行法律權益諮詢，並評估採取必要法律行動，積極依法進行債權保全程序；金管會將持續掌握各銀行授信曝險情形，並督導各銀行依資產評估情形，確實提列備抵呆帳。

林志吉說，金管會有定期監控銀行業海外曝險情形，且國銀今年10月底逾放比僅0.16%，國銀整體資產品質良好、體質穩健，金管會將持續關注國際金融情勢發展，適時檢視並採取相關監理措施，以強化本國銀行對海外授信及投資的風險控管。（編輯：楊蘭軒）1111222