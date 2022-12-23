全球傳動看好新能源應用 訂單能見度到明年4月

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）傳動元件製造商全球傳動今天表示，明年新能源應用成長動能可期，目前訂單能見度到明年4月，將持續觀察中國大陸市況。法人預估，全球傳動明年首季業績與今年第4季持平，明年業績目標看增1成。

全球傳動下午舉辦法人說明會，發言人陳崇文表示，目前能見度到明年4月，雖然工具機及自動化產業景氣不佳，不過如電池、太陽能、雷射等新能源應用相關出貨穩健，明年主要成長動能來自新能源相關應用。

法人預估，全球傳動明年第1季業績與今年第4季持平，明年第2季業績有機會逐步成長，全年業績可望年成長1成。

從產品應用來看，法人指出，以往自動化占全球傳動整體業績比重約4成，產業設備包括新能源相關約3成至4成，工具機占比約5%至10%；今年下半年新能源相關占比已提升至50%。

觀察中國大陸市況，陳崇文表示，儘管中國大陸COVID-19疫情逐步解封，但未明顯感受到景氣回溫，主要是確診人數升高，客戶採購態度保守，加上即將進入農曆春節假期，季節性因素使得客戶下單態度觀望。

根據法說會資料顯示，第3季中國大陸市場占全球傳動整體業績比重約67%，台灣占比約15%，亞洲及歐洲分別為11%及5%，美洲和其他市場約2%。

從第3季產品別營收比重來看，滾珠螺桿占全球傳動整體業績比重約60%，線性滑軌占比約30%，滾珠花鍵約8%。（編輯：張良知）1111223