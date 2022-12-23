雙11、世足商機挹注 零售、餐飲業11月再創佳績

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（中央社記者鄭鴻達台北23日電）因雙11檔期、世足賽等商機挹注，經濟部今天公布11月零售業營業額年增1.4%，創連15紅，餐飲業年增13.3%、寫連7紅。但因全球經濟成長趨緩、終端市場需求疲弱，批發業11月營業額陷入衰退，年減8.3%，止步於24紅。

經濟部統計處今天公布民國111年11月批發、零售及餐飲業營業額統計；批發業為新台幣9981億元、創歷年同月次高，但年減8.3%，結束連續24個月的正成長態勢。

零售業營業額為3827億元，創歷年單月次高佳績，年增1.4%，已連續15個月正成長；餐飲業營業額為760億元，創歷年同月新高，年增達13.3%，已連7個月正成長。

統計處副處長黃偉傑分析，11月零售業營業額表現佳，主因包括電子購物及郵購業，因業者加碼促銷雙11優惠活動刺激買氣，進而推升營業額，年增9.9%；不僅如此，汽機車零售業也因新車買氣持續熱絡，進口車到港數增加，而年增5.2%。

不過，資通訊及家電設備零售業、布疋及服飾品零售業、量販店及百貨公司，則因五倍券等振興方案高基期因素，營收分別年減8.1%、3.4%、3.2%及0.7%。

零售業累計1至11月營業額為3兆8773億元，創歷年同期新高，年增7.2%。

至於餐飲業11月營業額何以年增達13.3%、連7紅，黃偉傑分析，這包括餐館業及飲料店業受惠雙11、世足賽等優惠活動商機挹注，營收分別年增13.3%及9.8%。

外燴及團膳承包業年增達24.9%，黃偉傑分析，主要是因解除疫情管制措施後，民眾的團體活動、開會、聚餐等恢復，提升外燴、團膳需求，且因航班載客量提升，也提升空廚餐點需求。

餐飲業累計1至11月營業額為7785億元，創歷年同期新高，年增高達19.6%。

批發業11月營業額止步於連24紅，黃偉傑分析，主因是全球經濟成長趨緩，終端市場需求疲弱，且客戶持續去化庫存，影響拉貨動能，加上去年同月比較基期偏高，讓機械器具、化學材料及建材批發業分別年減13.9%、20%及8%。

至於汽機車批發業，因部分進口車到港數增加，年增10.5%；而藥品及化粧品批發業因國內藥品、疫苗等需求持續，仍年增7.3%。

批發業累計1至11月營業額為11兆6455億元，創歷年同期新高，年增5.4%。

展望明年台灣批發、零售及餐飲業表現，黃偉傑表示，主計總最新預測下修明年經濟成長率至低於3%，且預測出口可能在連續3年正成長以後，首度出現負成長。

黃偉傑說，雖然明年出口、外銷訂單等外需表現均不被看好，但台灣明年經濟成長率仍估可成長2.75%，主因是明年內需表現預期仍然不錯，主因包括政府投資浮現、民間消費動能強勁，都可一定程度維持內需成長。

黃偉傑預期，餐飲、零售業今年全年營業額仍可能創歷年新高，若無特殊情況、出現意外的黑天鵝，包括疫情突然再次爆發等因素，否則成長態勢將會持續，不過因今年基期較高，明年成長幅度可能不若今年。

統計處預估12月營業額表現，批發業介於9751億元至1兆85億元間、年減12.5%至9.5%間；零售業為3783億元至3894億元間、年增2.7%至5.7%間；餐飲業為824億元至848億元間、年增7.1%至10.1%間。

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至於今年第4季表現預估，批發業介於3兆373億元至3兆707億元間、年減5.7%至4.7%間；零售業為1兆1417億元至1兆1528億元間、年增2.1%至3%；餐飲業為2354億元至2377億元之間、年增11.2%至12.3%。

而全年營業額表現預估，批發業介於12兆6206億元至12兆6540億元間、年增3.8%至4%；零售業為4兆2556億元至4兆2667億元間、年增6.8%至7.1%間；餐飲業為8609億元至8633億元間、年增18.3%至18.6%間。（編輯：蘇志宗）1111223