台股迎封關倒數 法人：留意中國疫情、經濟政策

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（中央社記者賴言曦台北24日電）台股23日收黑171點，交易量新台幣1504億元創2年多新低；美股週五由石油類股帶動，翻紅作收。下週為今年最後一週交易，法人指出，台股除留意集團、法人動態，也須觀察中國疫情及相關經濟措施。

俄羅斯威脅減產石油，美股23日在石油類股帶動下由黑翻紅作收。道瓊工業指數終場上漲176.44點，或0.53%，收在33203.93點；標準普爾500指數上漲22.43點，或0.59%，收在3844.82點。以科技股為主的那斯達克指數上漲21.74點，或0.21%，收在10497.86點；費城半導體指數上漲2.156點，或0.09%，收在2535.489點。

展望台股動向，時序進入今年最後一週，市場傳出長榮海運年終獎金上看60個月，答案可望在下週揭曉；另外，包含元晶、大成鋼、潤泰全、神隆等公司下週都將召開法人說明會。

摩爾投顧分析師林漢偉接受電訪表示，由於歐美已進入耶誕假期，較無發布大型經濟政策的可能性；這段期間首要觀察中國疫情升溫及管控情況，還有官方是否為振興經濟，釋出放鬆資金面的政策，或推出因應明年經濟展望的救市措施。

林漢偉指出，以往封關都會有集團、法人作帳表現，但今年市況不佳，集團作帳力道不明顯，須留意下週集團作帳是否出現最後衝刺，以及法人作帳結帳的多空操作造成個股波動加劇。（編輯：張良知）1111224