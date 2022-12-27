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國泰金史上最大現增525億元到位 擬注資國壽350億

2022/12/27 18:24（12/27 18:45 更新）
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國泰金發起史上最大規模現金增資順利達標，27日晚間發布重大訊息指出，28日將分別注資子公司國泰人壽350億元、國泰產險100億元。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 3.0）
國泰金發起史上最大規模現金增資順利達標，27日晚間發布重大訊息指出，28日將分別注資子公司國泰人壽350億元、國泰產險100億元。（圖取自維基共享資源；作者Solomon203，CC BY-SA 3.0）
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（中央社記者蘇思云台北27日電）國泰金發起史上最大規模現金增資順利達標，晚間發布重大訊息指出，新台幣525億元股款全數收足，增資基準日為12月27日，明天將分別注資子公司國泰人壽350億元、國泰產險100億元。

國泰金10月24日決議現金增資，總規模達525億元，堪稱是金控史上最大規模。

國泰金今天晚間發布重大訊息，今年辦理現金增資發行普通股15億股，每股認購價格35元，實收股款總額525億元，股款已全數收足，訂增資基準日為12月27日，意味資金已全數到位，預定股款繳納憑證上市日期為12月30日。

國泰金主管表示，明天規劃將分別注資子公司國泰人壽350億元、國泰產險100億元，其餘剩下的75億元會作為充實金控的營運資金，當作營運成長與策略使用。（編輯：林淑媛）1111227

#國泰金
#國泰人壽
#國泰產險
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