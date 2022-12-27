凌華：庫存去化及缺料將好轉 估明年營收雙位數成長

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（中央社記者吳家豪台北27日電）工業電腦廠凌華今天舉辦法人說明會，財務長鄒大智說，目前訂單能見度達4到6個月，庫存去化及缺料將好轉，預計2023年下半年提升存貨周轉率，審慎樂觀看待成長動能，推估明年營收將年增雙位數百分比。

鄒大智指出，凌華對2023年的成長樂觀，最大原因是訂單能見度高，且近幾年經過COVID-19疫情影響，凌華已學到對大環境掌握度。

他說，目前凌華庫存還是有點高，這是台灣電子業整體現象，每家公司都開始因應，庫存去化及缺料問題將好轉，預計明年下半年提升存貨周轉率。

鄒大智指出，凌華今年在歐洲及美國市場成績還不錯，客戶關係穩固，可以加速系統類產品和解決方案的成長。另一方面將強化5G專網、自主移動機器人（AMR）、人工智慧（AI）技術的整合與擴展，提供智慧工廠解決方案；凌華也與面板廠友達（2409）深度合作，在客戶、產品及市場方面一起推進。

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鄒大智認為，由於2021年基期較低，加上遞延出貨效應，所有工業電腦廠今年營收成長都不錯；儘管部分同業認為明年成長幅度恐趨緩，但所有工業電腦廠應該都有信心達到雙位數百分比的成長。

凌華今年前3季合併營收約新台幣84.31億元，年增27%；營業利益4.4億元，優於去年同期營業損失約1200萬元；稅後淨利7.21億元，年增逾40倍；每股盈餘3.31元，優於去年同期每股盈餘0.08元。（編輯：林淑媛）1111227