文曄：庫存去化至明年上半年 考慮東南亞擴點

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（中央社記者吳家豪台北28日電）半導體IC通路商文曄今天表示，庫存去化將持續到明年上半年，隨著升息及營運規模擴張，明年財務成本將高於今年，看好工控、車用、資料中心、網通等明星應用長期趨勢，力拚明年營收持平或小幅成長。

文曄指出，在美中競爭及俄烏戰爭等影響下，確實有廠商往東南亞布局；如果客戶有需求且量夠大，文曄會考慮擴充在新加坡營運據點，另外也會評估在墨西哥設倉，就近服務客戶。

文曄11月自結合併營收約新台幣432億元，月減25%，年減8%；今年前11個月累計合併營收約5144億元，較去年同期成長28%。

獲利表現方面，文曄今年前3季歸屬於母公司業主稅後淨利約64.8億元，年增11%；稅後每股盈餘約7.33元。

文曄財務長暨發言人楊幸瑜今天出席媒體交流會表示，消費性電子、個人電腦（PC）、手機需求不佳，維持庫存去化至明年上半年的看法，長期看好工控、車用、資料中心等明星應用趨勢，今年第3季明星應用占文曄營收比重達47%。

她說，各產業都受到景氣影響，根據國際市調公司看法，明年半導體應用市場大多持平或衰退，如果文曄營收可以持平或微幅成長就很不錯。

楊幸瑜說，今年因為升息及營運規模擴張，文曄全年財務成本增加逾10億元；市場預期明年不太可能降息，明年財務成本一定比今年高。

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她指出，目前整個供應鏈都在清庫存，文曄供應商和客戶都很重視存貨、積極管理。今年第3季文曄庫存金額約1019億元，庫存天數57天，高於去年約45到50天水準。

談到倉庫策略，楊幸瑜表示，在美中衝突及俄烏戰爭影響下，確實有廠商往東南亞布局。文曄在新加坡原本就有營運據點，如果大部分客戶都去東南亞設廠且需求量夠大，會考慮擴張新加坡據點，另外也會評估在墨西哥設倉。（編輯：郭無患）1111228