央行升息等3大效應 11月房貸年增率創28個月新低

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（中央社記者謝方娪台北28日電）財經部會聯手打炒房，加上央行全年升息2.5碼（0.625個百分點）及全球經濟下行疑慮仍在，民眾購屋意願持續下滑。金管會公布，11月房貸年增率下探至7.06%，創28個月新低。

金管會公布國銀不動產放款最新概況，截至今年11月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額達新台幣9兆2730億元，年增率7.06%，創2020年8月以來新低；建築貸款餘額3兆4503億元，年增率繼10月反轉上揚後、再轉降至10.95%。

金管會銀行局副局長林志吉說明，購置住宅貸款成長趨緩主要有3大原因，第一是財經部會健全房地產相關措施見效；其次是今年中央銀行已四度升息、全年升2.5碼；第三是全球經濟仍有下行疑慮，帶動民眾購屋意願持續走降。

不過，11月購置住宅貸款單月增額為509億元，較10月的266億元明顯放大，林志吉說，主要是農曆年前新屋交屋潮推升；至於11月建築貸款單月增額300億元，也算是不小的數字，林志吉認為可能有建商年底前抓緊工期、加速趕工的影響在內。

同步觀察國銀不動產放款品質，截至11月底止，購置住宅貸款逾放金額為64.86億元，較10月底下降，不過建築貸款逾放金額27.56億元，較10月底上升；若從逾放比觀察，房貸逾放比0.07%、建融逾放比0.08%，均和10月底持平。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會公布，截至今年11月底止，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額13.35兆元、月增0.04兆元，存款總餘額及金融債券發售額50.14兆元、月增0.18兆元，依銀行法第72條之2規定設算，11月底銀行不動產放款平均比率為26.63%，和10月底持平。

檢視個別銀行數據，比率在29%以上銀行已連4個月掛零；比率在28%至29%的銀行有6家，月增1家；比率在27%至28%的銀行有10家，月減2家。

至於先前有數家建築貸款集中度偏高的銀行，被金管會要求提出改善計畫，林志吉表示，金管會每個年底會檢視銀行相關備抵提列情形或相關比率，以了解銀行表現是否符合當初提報的改善計畫。（編輯：楊凱翔）1111228