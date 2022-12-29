穩股市措施持續？黃天牧：盼兔年開盤大家更有信心

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（中央社記者謝方娪台北29日電）國安基金不排除護盤2年，金管會救市措施是否比照，金管會主委黃天牧表示，金管會措施是因應特別情況而進行，不會被期待一直都在市場上；不過金管會當然希望兔年開盤給大家更有信心的氣象。

國安基金確定陪股民過年，且不排除兩年不退場，市場關注，金管會限空令等穩定股市措施是否會比照國安基金實施時間。

黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢，他會前接受媒體聯訪時表示，金管會各項穩定股市措施自今年7月起陸續實施，其中，限空令相對是稍微強一點的措施，平均最高影響330檔股票、最低有6檔，表示限空令對穩定股價有發揮一定功效。

不過，黃天牧強調，基本上希望資本市場資訊透明完整、買賣方依自己判斷進行，金管會穩定股市措施是因應一些比較特別的情況才會進行。

他說，金管會措施和國安基金在市場上的價值及定位並不完全相同，依照過去經驗，金管會穩定股市措施不會被期待一直都在資本市場上，而是希望資本市場是處於相對穩健的狀態。

針對穩定股市措施退場時機，黃天牧指出，金管會會有自己的觀察，希望穩定股市措施發揮功能以後，在適當時間回歸原來市場機制。

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媒體追問，此話是否代表金管會穩定股市措施會比國安基金早退場，黃天牧強調「還要再觀察」，因近期股市波動仍相對較大，基本上金管會立場是，穩定股市措施是因應特殊情況才介入市場，若金管會評估市場已相對穩定、不再需要這些措施，就會在適當時機退場，但現在無法斷言退場時間。

至於金管會限空令是否可撐到兔年開盤、即實施滿3個月，黃天牧表示，過去經驗大概都有實施至少2至3個月時間，國際間政經情勢瞬息萬變，「至少到年底前，感覺這市場還是需要這些機制，金管會當然希望兔年開盤給大家更有信心的氣象」。（編輯：郭無患）1111229