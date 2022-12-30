金管會今年已開罰2.5億 單一案最重罰2000萬

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（中央社記者謝方娪台北30日電）今年截至12月29日止，金管會對金融業及上市櫃公司等合計開罰新台幣2億5270萬元，全年罰鍰難破3億元，意味金管會2022年全年罰鍰金額可能創下近4年新低。

整體而言，今年截至12月29日止金管會罰鍰前3大案均來自銀行局，最重案件是開發金公司治理缺失，單一案重罰2000萬元；其次為永豐銀行勸誘客戶借錢投資，開罰1800萬元；第三是台灣銀行行員挪用客戶款項，開罰1400萬元。

金管會統計，今年截至12月29日止，銀行局、保險局及證期局3大業務局合計已開罰2億5270萬元，其中銀行局罰鍰金額破億元最高，其次是保險局罰鍰金額7770萬元，最後是證期局罰鍰金額6588萬元，不過3大業務局罰鍰金額對比去年同期都呈現衰退。

金管會每年都會編列罰款收入預算，考量近年法規上調罰鍰額度及實務情形，金管會罰款收入預算數逐年上調，2022年度罰鍰預算數編列2.91億元。金管會今年截至12月29日止實際開罰2.52億元，目標達成率近87%，全年罰鍰金額可能創近4年新低。

今年截至12月29日止，銀行局已開罰20件、罰鍰金額1億912萬元，件數年增7件，不過罰鍰金額年減377萬元；保險局開罰65件、罰鍰金額7770萬元，件數年減6件、罰鍰金額年減32.43%。

證期局對證券期貨業及上市櫃公司等單位開罰226件、罰鍰金額6588萬元，件數比去年全年減少51件、罰鍰金額比去年全年減少24.21%。（編輯：林興盟）1111230