歐特明與Sony開發相機模組 攻智慧照護拚自駕應用

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）視覺AI設計商歐特明今天宣布與Sony策略合作，開發飛時測距（ToF）相機模組，可應用在人工智慧物聯網（AIoT）智慧照護領域，未來進軍自動駕駛及其他AIoT市場。

歐特明今天透過新聞稿指出，與Sony策略合作共同開發新一代ToF深度相機模組，加上視覺AI技術，發揮具有高隱密性的影像辨識功能，目前已開始小量出貨至醫療照護中心。

歐特明說明，ToF相機模組具有即時成像的深度3D感測技術，可生成非RGB影像，保護病人隱私，並透過視覺AI影像辨識，判斷病人是否有離床或跌倒的狀況。

歐特明表示，相關方案也可應用在自主式移動機器人AMR（Autonomous Mobile Robot）、無人堆高機（Autonomous Forklift）等無人載具。

歐特明也積極開發L2+先進駕駛輔助系統（ADAS）的影像辨識系統，可應用在乘用車與商用車市場。

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歐特明董事長吳錫慶表示，追求更健康的毛利結構，是擴展相機模組產品線的一大誘因，除了車用市場，歐特明積極開發如自動駕駛及AIoT等特殊領域相關應用，未來會更積極開發視覺AI的加值服務，將與Sony更進一步策略合作，共同進軍自駕及AIoT市場。

歐特明成立於2013年，研發及生產基地位於新竹科學園區，主要布局ADAS和自動駕駛視覺人工智慧系統，定位為車用第一階（tier 1）供應商，生產ADAS、視覺AI感知產品、自動駕駛及高階相機模組等，近期已與鴻海與裕隆合資的鴻華先進及MIH開放電動車聯盟積極合作。（編輯：張良知）1120105