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台股漲101.92點收14301.05點

2023/1/5 13:47
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（中央社台北5日電）台北股市今天收漲，收盤漲101.92點，為14301.05點，漲幅0.72%，成交金額新台幣1720.67億元。

加權指數開盤為14285.12點，盤中最高14357.60點，最低14270.93點；不含金融股指數12255.43點，漲80.66點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.59%、食品股跌0.02%、塑化股漲0.40%、紡織股漲0.38%、機電股漲0.85%、造紙股漲0.17%、營建股漲0.22%、金融股漲1.11%。

委買張數1579萬655張，委賣張數841萬2655張，成交張數466萬9372張。

收盤時上漲454家，下跌400家，持平134家。

成交量前5名個股為元大台灣50反1、元大滬深300正2、華城、期元大S&P原油反1、期街口布蘭特正2。

漲幅前5名個股為和椿、佳龍、晶相光、士電、康控-KY。

跌幅前5名個股為緯穎、期街口布蘭特正2、晶心科、創意、達能。1120105

#台股
#收盤
#八大類股
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