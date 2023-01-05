花旗台灣新董事長 前菲律賓區總裁安孚達出任

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（中央社記者張璦台北5日電）花旗（台灣）銀行今天舉行董事會，通過由前花旗集團菲律賓區總裁、曾任花旗台灣消金事業群營運長的安孚達，接替退休的莫兆鴻出任董事長，並將呈報主管機關核准。

花旗台灣今天發布新聞稿指出，去年12月，莫兆鴻宣布自花旗集團退休，辭去花旗（台灣）銀行董事長暨花旗集團台灣區總裁，並自今年1月1日生效，董事會今天通過由安孚達（Aftab Ahmed）出任花旗台灣董事長。

花旗台灣表示，安孚達在花旗服務逾40年，曾任花旗台灣消費金融事業群營運長，對台灣市場有相當了解。

花旗集團北亞與東亞區事業群負責人蒙格（Tim Monger）透過新聞稿表示，台灣是花旗在亞太地區最重要的市場之一，花旗在台灣的企業金融業務，居市場領導地位，花旗並致力推動負責任金融及企業永續成長，期待安孚達持續推動花旗台灣業務成長，進一步支持客戶。

安孚達則表示，非常感謝莫兆鴻28年來對花旗集團的貢獻，花旗台灣在他的引領下，業務一直維持強勁表現，並順利推動消費金融業務轉移；安孚達期待在此一基礎上，持續支持客戶，致力推動台灣業務成長。

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花旗台灣指出，安孚達曾擔任花旗集團多個高階主管職務，包括埃及區總裁、匈牙利區總裁、巴基斯坦消費金融事業群負責人、紐西蘭企業金融負責人、北美零售分行拓展暨營運主管、新加坡消金財務主管暨亞太區銷售發展總監，也曾在台灣及德國擔任消費金融事業群營運長。

花旗台灣表示，在橫跨多個區域的業務及領導團隊角色中，安孚達積極參與並推動花旗在個別國家與區域市場的計畫，包括拓展分行版圖、吸引客群並深化關係，以及建構穩健的投資組合。（編輯：翟思嘉）1120105