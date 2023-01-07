鈺創人臉影像AI身分驗證系統 獲美CES創新獎

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）美國消費電子展（CES）正在拉斯維加斯舉行，鈺創旗下帝濶智慧科技展示人臉影像混淆去識別化AI身分驗證系統，獲頒CES 2023創新獎。

鈺創發布新聞稿指出，人臉影像混淆去識別化AI身分驗證系統在不洩露個人資訊、且無需透過硬體金鑰或帳號密碼情況下，可進行安全的人臉身分驗證，完全避免隱私洩露，可應用在金融、醫療保健、電子簽名等領域。

人工智慧技術日新月異，使用人臉辨識技術驗證身分日漸普及，鈺創指出，有別傳統人臉辨識，人臉影像混淆去識別化AI身分驗證系統可透過雲端或邊緣計算，只需要一張混淆人臉，就可進行微秒等級的AI訓練登錄。

在CES展會上，鈺創也展示與嵌入式視覺系統設計商Leopard Imaging Inc.合作開發3款相機成果，可讓自主移動無人車具備電腦視覺功能，傳輸即時影像和3D深度圖，應用在包括戶外環境和廣闊製造空間等場域。

鈺創指出，這3款相機均通過IP67國際防護等級認證，並提供嵌入式平台兼容開發套件。

鈺創旗下鈺立微電子也開發出新世代機器人視覺平台，整合電腦視覺相關人工智慧技術，鎖定機器學習（Machine Learning）、物聯網與無線通訊設備相關應用。（編輯：郭無患）1120107