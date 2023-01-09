緯穎去年每股賺81.09元 創歷史新高
2023/1/9 20:00
（中央社記者潘智義台北9日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布2022年第4季稅後淨利新台幣39.5億元，每股盈餘22.61元；2022年稅後淨利141.75億元，基本每股盈餘81.09元，創新高。
緯穎發布新聞稿指出，資料中心產業長期成長，考量近期通膨、升息與地緣政治所帶來經濟環境影響與不確定性，或影響短期成長力道，將謹慎觀察，適時做出動態調整因應。
緯穎統計，2022年第4季合併營收874.39億元，創單季歷史新高，年增53.7%；第4季毛利率為8.4%，稅後淨利率因匯兌損失及升息影響，為39.5億元。
緯穎自結2022年合併營收2928.76億元，年增52%。毛利率為8.2%；2022年度自結合併營收、稅後淨利、基本每股盈餘均創歷史新高。
另外，緯穎表示，2022年第4季於台北辦公區全面使用綠電，簽署永續連結貸款，訂定永續績效目標。未來藉由定期檢驗實際的績效，實踐對環境及社會的責任，落實永續發展的承諾與決心。（編輯：潘羿菁）1120109
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。