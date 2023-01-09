精誠資訊去年營收連7年創高 叡揚締新猷

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（中央社記者吳家豪台北9日電）資訊服務商精誠資訊今天公布2022全年合併營收約331.56億元，年增12.29%，連續7年創新高。叡揚資訊去年營收約14.27億元，年增20.83%，改寫歷史新高。

精誠去年12月合併營收約40.05億元，年增21.99%，寫下單月新高，貢獻主要來自多個跨國國際企業大型專案驗收，以及併購產生的綜效；企業在雲服務、資安解決方案、電商服務及綠色科技等領域需求增長，也帶動精誠營收成長。

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展望2023年，精誠透過新聞稿表示，市場對經濟發展雖持保守看法，但資安、雲服務、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）、電商服務等解決方案，皆是創造企業成長的關鍵，精誠將因應科技發展趨勢，把握成長議題。

叡揚資訊去年12月合併營收約1.66億元，月增16.73%，年增35.99%，創單月新高。叡揚說明，去年成長主要動能為資訊安全、AIOps智能維運、知識協作合規、eLoan與徵授信系統、資料數據治理等。（編輯：趙蔚蘭）1120109