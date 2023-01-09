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巴西暴動 金管會：台灣投資人曝險846億尚屬可控

2023/1/9 22:30
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（中央社記者謝方娪台北9日電）近日巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者暴動事件引起國際矚目，金管會今天表示，台灣投資人透過境內外基金持有巴西曝險合計新台幣846億元，尚屬可控。

波索納洛2022年10月30日選舉敗給左派對手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），魯拉今年1月1日宣誓就任總統後，波索納洛支持者衝進巴西總統府、國會和最高法院，這起事件如同2021年1月6日時任美國總統川普（Donald Trump）的支持者闖入美國國會大廈，引起投資人憂心波及金融市場。

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金管會證期局今天對此說明，國內投資人透過境內外基金持有巴西曝險程度尚屬可控範圍，金管會將持續追蹤觀察。

金管會統計，截至2022年12月底，國內投資人透過投信基金持有巴西曝險部位為282億元，另截至2022年11月底，國內投資人透過境外基金持有巴西曝險部位為564億元，分別占全體投信基金規模及國內投資人持有整體境外基金規模的0.58%及1.61%，比重不高。（編輯：張均懋）1120109

#金管會證期局
#巴西
#魯拉
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