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台積電續揚金融熄火 指數挑戰14800點後壓回整理

2023/1/10 10:52
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（中央社記者江明晏台北10日電）美國費城半導體指數勁揚，台積電歷經9日大漲近5%創1個月新高後，今天盤中股價最高續漲6元至487元，帶動大盤指數攻上14800點關卡，不過中場金融、生技類股走勢疲軟，指數壓回平盤整理。

美股4大指數今天漲跌互見，那斯達克指數上漲0.63%、費城半導體指數揚升1.92%，台股歷經9日大漲378.87點後，今天早盤以14796.27點開高，隨後指數於14800點關卡震盪。到10時40分左右，台股加權指數來到14747點，小跌5點，成交量約953億元；另外代表中小型股的櫃買指數也拉回翻黑。

觀察類股表現，上市電子股漲0.15%，半導體股漲0.41%；金融股跌0.77%，生技股下跌1.37%。

權值股走勢方面，市場關注12日將登場的台積電、大立光法人說明會，台積電在9日率先發動大漲後，今天走勢相對冷靜，盤中小漲近1%，在485元附近整理，大立光下跌約2%；聯發科上漲1.78%、鴻海漲約0.3%。

ABF三雄走跌，欣興、南電、景碩跌幅約在1.18%至1.48%左右；貨櫃三雄長榮、萬海、陽明則維持平盤或小跌1%以內。（編輯：張良知）1120110

#台積電
#大立光法人說明會
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