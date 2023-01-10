電信三雄2022全年財報出爐 中華電每股賺4.71元奪冠

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（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄2022全年業績出爐，中華電信每股賺4.71元奪冠，且創4年新高，台灣大合併營收創新高，每股賺3.91元；遠傳每股賺2.95元，營收、淨利等創近5年新高。

中華電信今天公布去年12月及全年度自結營收概況，全年合併自結營收新台幣2167.4億元，年增3%；營業淨利為468.4億元，年增4.2%；歸屬於母公司業主淨利為365.2億元，年增2.1%；累計每股盈餘為4.71元，年增2.1%。

中華電說明，2022年度營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆超越全年財測，表現亮眼；與全年財測達成率相較，營業收入達成率101.3%至101.9%，營業淨利達成率101.6%至105.1%，稅前淨利達成率100.9%至106.0%，每股盈餘達成率101.3%至107.1%。

中華電董事長謝繼茂表示，疫情干擾及經濟不確定性高的情況下，這份成果得來不易，感謝員工支持組織轉型，在組織轉型促成體質轉型的基礎下，營運才能續創佳績，屢創近年新高，去年度營收及盈餘雙雙超越財測高標；行動與固網平均每戶貢獻金額（ARPU）穩定攀升，帶動獲利向上，加上資通訊專案整體獲利率提升，以及指標性專案入帳，使2022年成績超越目標，創下年度盈餘連續3年成長，且2022年度盈餘攀4年新高的佳績。

中華電信12月合併自結營收達209.6億元，較去年同期減少7.8%；營業淨利為35.7億元，較去年同期減少8.8%，稅前淨利35億元；歸屬於母公司業主淨利為27.7億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為68.6億元，減少4.2%，每股盈餘（EPS）0.36元。

台灣大哥大在5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動下，全年合併營收年增10%，突破1700億元，創下歷史新高。

台灣大指出，隨電信市場趨於良性競爭，以及成本費用管控得宜，合併EBITDA同創新高，年成長達4%，智慧型手機月租ARPU年增1.6%，全年行動服務營收年增率也來到9年來最高；電子商務方面，在疫情高基期影響下momo全年合併營收仍續創新高，年增達17%，順利超越千億里程碑。

台灣大哥大去年12月自結合併營收155.9億元，較去年同期成長13%，EBITDA為29.9億元，營業利益15.4億元，較去年同期成長7%，稅後淨利7.6億元，稅後EPS為0.27元。累計全年自結合併營收1722.1億元，EBITDA為343.8億元，營業利益168.9億元，稅後淨利為110.3億元，稅後EPS為3.91元。

台灣大哥大財務長兼發言人張家麒表示，12月智慧型手機月租ARPU連續第19個月年成長，約1.8%，使行動服務營收年成長增速至110年3月轉正以來新高，達3.3%。固網服務營收也穩步成長，帶動電信服務營收續創3年來高峰。獲利方面，合併營業利益較去年同期成長7%，稅後淨利若排除一次性營業外支出影響，則約與去年同期持平。

遠傳電信12月合併總營收81.25億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為27億元及9億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為11.3%及42.7%，每股盈餘0.28元，締造連續一年雙位數成長的成績。

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遠傳電信表示，全年合併總營收、累計合併EBITDA與稅後淨利的年成長率分別為4.5%、9.3%與22.1%（排除一次性收入影響），達891.51億元、307.92億元與96.08億元，3項指標皆創近5年新高，自結每股盈餘2.95元，財測達成率更全數超標，總營收、EBITDA與EPS財測達成率分別為100.4%、101.1%與104.2%。

累計至12月，遠傳電信總用戶數、月租型用戶數均正成長，5G滲透率持續攀升，帶動12月客戶ARPU連22個月正成長，年成長率達3.1%；月租型ARPU年成長率達3.6%。遠傳12月行動服務營收年成長率為4.4%，達成22個月正成長，全年行動服務營收年成長率為2.9%，達到498.24億元，創下近3年新高，穩站業界第二。（編輯：潘羿菁）1120110