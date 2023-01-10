台電電力交易平台參與量逾300MW 增調度彈性

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（中央社記者曾智怡台北10日電）因應綠能占比日益增加，台電透過電力交易平台引入民間分散式電力助供電，截至去年底，已有35家業者參與提供輔助服務，能快速反應、具調度彈性，總參與容量達320MW，營運逾1年交易金額達新台幣6.37億元。

台電參考歐美國家電力市場打造電力交易平台，在2021年11月正式營運。台電說明，輔助服務過去是由傳統機組來提供，有了電力交易平台，儲能系統、用戶的需量反應與自用發電設備等外部資源，都可成為輔助服務重要來源，讓民間分散式電力資源，透過平台參與競價，成為隨時可調度的虛擬電廠。

台電表示，台電2025年儲能建置目標為1000MW，其中160MW由台電自建，840MW透過電力交易平台向民間採購，截至去年底，民間儲能設備參與輔助服務容量實績為110.8MW，較目標量64MW，達成率173%。

台電指出，隨風力及太陽能等再生能源發電逐漸提高，為因應夜尖峰用電及系統頻率變動，台電於去年4月公告新增E-dReg輔助服務（增強型動態調頻備轉），除可雙向調節系統頻率，也可做尖離峰電能移轉；國內第一家E-dReg案場預計今年2月正式上線。

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台電補充，電力交易平台日前輔助服務市場採用合格交易者制度，以自有電力資源，或代理電力資源方式參與市場，除可維持交易專業性，也降低民間資源進入門檻，更有利於整合小型資源；業者想成為合格交易者，其從業人員應具備專業資格，目前已有395人通過上機訓練，取得電力交易平台專業人員資格檢定，不僅為電力業帶來新興電力交易模式，也促進電力人才培訓。

台電表示，透過電力交易平台，用戶從過去單純的電力使用者，也可能成為電力供應者，經過競價模式提供輔助服務，協助全國電力系統穩定，同時獲得服務收益，營運逾1年交易金額達6.37億元，未來電力共享經濟商機上看新台幣百億元規模。（編輯：趙蔚蘭）1120110