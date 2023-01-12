台股收跌19.8點14800得而復失 鋼鐵與觀光抗跌

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（中央社記者賴言曦台北12日電）美國最新通膨數據將在今晚出爐，加上台積電、大立光法說會下午登場，台股今天觀望氣氛濃厚，指數盤中由紅翻黑，14800點關卡得而復失，終場下跌19.8點；鋼鐵與觀光類股各擁題材，表現抗跌。

台股今天早盤最高觸及14813.31點，盤中賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場下跌19.8點，以14731.64點作收，跌幅0.13%，成交金額新台幣1474.6億元。

晶圓代工龍頭廠台積電今天下午將召開法人說明會，股價震盪整理，盤中一度翻黑，低點至484元，但尾盤重聚人氣，終場小漲2元，以486.5元作收，漲幅0.41%。

今天下午也將舉辦法說會的光學鏡頭廠大立光日前遭外資接連降評，今天股價表現疲弱，低點至2150元，終場下跌30元，以2160元作收，跌幅1.37%。

鋼鐵類股在亞洲鋼廠接連調漲2月盤價的消息帶動下，表現相對強勁，終場漲幅0.78%。

另外，行政院通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，待立法院三讀通過後，將執行包含全民普發6000元等作業，激勵觀光類股今天表現抗跌，終場上漲1.25%。（編輯：楊蘭軒）1120112