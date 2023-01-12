商仲：今年商用不動產市場投資續降溫 呈量縮價平

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（中央社記者賴言曦台北12日電）國際房地產服務和投資管理公司仲量聯行（JLL）表示，2022年商用不動產投資表現降溫，總投資額至新台幣1032億元、年減48%，預估今年整體商用不動產市場投資步調將放緩，呈現「量縮價平」。

仲量聯行今天舉辦2022年終回顧記者會指出，去年商用不動產投資表現雖降溫，但仍優於2019年全年957億元水準；其中，交易活動又以雙北地區為主，占全台交易總額近6成。

交易類型方面，最大宗的交易類別為辦公室，占整體交易比例的60.3%；其次是工業用廠房、廠辦及物流中心，占總交易約30%。

仲量聯行投資部資深副總經理吳瑤華表示，中央銀行2022年數次升息，壽險業投資門檻已提升到2.72%，若今年持續升息，預期到年底，壽險業投資不動產最低收益率門檻可能突破3%，屆時壽險業可投資的產品將更稀缺，影響整體投資市場。

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吳瑤華指出，土地投資方面，去年全年交易額達1845億元，主要是桃園、新北產業園區題材吸引許多企業投資，帶動當地土地交易市場。其中，工業用地2022年總交易額達900億元，成為買盤的支撐主力；住宅用地則受升息、房價基期高等因素影響，2022年交易額740億元，較2021年的1751億元減少逾千億元。

整體而言，吳瑤華表示，2022年受美元升值及美國聯邦準備理事會（Fed）收緊貨幣政策影響，推升全球經濟及債務等風險，商業不動產投資放緩，預估今年商用不動產投資市場步調將放緩，呈現「量縮價平」，上半年買氣觀望。（編輯：趙蔚蘭）1120112