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7成電子零組件出口正成長 助攻2022全年出口創高

2023/1/12 17:04
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（中央社記者潘姿羽台北12日電）儘管2022年下半年景氣急轉直下，全年出口金額4795億美元，仍寫下歷史新高，其中又以電子零組件業貢獻最大。財政部今天發布的財政統計通報指出，去年電子零組件約有7成廠商出口金額正成長。

2022年下半年受到高通膨、升息壓力夾擊，全球景氣進入收縮期，不過財政部指出，台灣受惠於新興科技應用與數位轉型需求，並帶動終端產品晶片含量提升，去年上半年出口大幅擴增，全年出口總值衝上4795億美元的新高，較2021年成長7.4%。

財政統計通報分析出口廠商結構指出，廠商出口增幅高於整體平均7.4%者，共計2.5萬家，占總家數41.2%；而增幅達2成以上的家數也有1/3，對整體出口貢獻逾4成。

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根據財政部統計，去年出口創新高，電子零組件貢獻逾2000億美元，功不可沒，通報也顯示，去年電子零組件出口金額年增率正成長或持平就達74.8%，其中年增率逾2成高達57.5%、年增率1至2成也有11.7%。

財政部指出，電子零組件出口值有3/4來自正成長或持平廠商的貢獻，與去年電子零組件年增16.4%且金額達到空前水準相呼應；其他規模值創新高的貨類，包括資通與視聽產品、基本金屬及其製品、機械、化學品、運輸工具，皆有6至8成出口值來自正成長或持平的廠商。（編輯：林淑媛）1120112

#財政部
#出口
#電子零組件
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