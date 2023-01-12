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先買後付恐再掀雙卡風暴？金管會對業者提2建議

2023/1/12 21:47（1/12 21:52 更新）
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鎖定無信用卡消費者需求的先買後付（BNPL）市場逐漸崛起，引起外界憂心。圖為PChome旗下「慢點付」推出台灣首個串接先買後付、無卡分期、行動支付的金融服務。（中央社檔案照片）
鎖定無信用卡消費者需求的先買後付（BNPL）市場逐漸崛起，引起外界憂心。圖為PChome旗下「慢點付」推出台灣首個串接先買後付、無卡分期、行動支付的金融服務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北12日電）立委憂心先買後付（BNPL）恐重演雙卡風暴，金管會今天表態，辦理BNPL業務應建立適當風控機制及完善消費者保護措施，並提醒民眾應量入為出、避免過度消費。

鎖定無信用卡消費者需求的先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）市場逐漸崛起，引起多名立委關注，信用小白若透過先買後付無感消費，可能重演雙卡風暴。

金管會銀行局長莊琇媛今天在新春記者會表示，BNPL業務是存在市場多年的分期付款服務，並非金融特許業務，近年BNPL業者與電商平台合作發展，但BNPL審核快速也衍生過度消費或信用過度擴張的疑慮。

莊琇媛指出，金管會從3個層面看待此議題，第一，BNPL業務類似信用貸款分期還款業務，BNPL業者可參考銀行風險控管及資訊揭露等作法。

第二，金融機構轉投資事業若有經營BNPL業務，金管會將要求金融機構督導轉投資事業強化內部控制及風險管理。

第三，據金管會瞭解，有非金融機構轉投資具規模的BNPL業者，願意因應市場發展，強化風險控管機制及消費者保護。

金管會對辦理BNPL業務者提出2點建議，首先是應建立適當風控機制，包括對消費者及合作商家的徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙等；其次是應有完善消費者保護措施，包括個資保護、客訴爭議處理等。

莊琇媛並提醒民眾，利用BNPL服務時宜具有風險意識，並注意量入為出、避免過度消費；同時，民眾應先瞭解商品交付條件、還款條件及相關費用計收規定。

莊琇媛強調，BNPL服務本質屬於借貸，除了利息外，可能還有違約金、遲延利息等，建議民眾先瞭解相關計收方式，以評估是否在自己能負擔的範圍內。

2005年台灣曾因信用卡及現金卡發卡氾濫，導致持卡人信用過度擴張，出現不少卡奴，銀行業因此承受龐大呆帳，被稱為「雙卡風暴」。（編輯：趙蔚蘭）1120112

#莊琇媛
#金管會
#新春記者會
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