金融業轉投資先買後付 金管會擬強化管理

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（中央社記者謝方娪台北7日電）立委憂心先買後付（BNPL）缺乏管理、恐重演雙卡風暴，金管會表示，針對金融機構轉投資的BNPL，授信、風險管理及消費者保護等措施，初步傾向比照金融機構辦理。

鎖定無信用卡消費者需求的先買後付（Buy Now Pay Later, BNPL）市場逐漸崛起，立委憂心，信用小白若透過先買後付無感消費，恐重演雙卡風暴，呼籲金管會事先進行法令通盤檢討，適時強化監管機制。

金管會主委黃天牧今天在立法院財政委員會接受媒體聯訪表示，先買後付並非銀行法特許業務，不過BNPL對象是信用小白，記取過去雙卡風暴教訓，金管會將關切有轉投資BNPL的金融機構是用什麼方式經營業務。

黃天牧進一步指出，契約條款、違約條件等各方面內容對相關當事者是否公平，金管會均有提醒相關業者注意。

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金管會銀行局長莊琇媛表示，針對金融機構子或孫公司轉投資BNPL，金管會目前態度是，希望所有無擔保授信、風險管理甚至消費者保護措施，都比照金融機構辦理；至於其餘BNPL，金管會將思考是否可透過BNPL業者有資金往來的銀行進行間接管理。

黃天牧指出，若是金管會監管的金融機構，或非金管會監管的機構、但資金來源為金融機構，金管會可直接或間接發揮影響力，提醒消費者使用BNPL時應注意的相關風險事宜。（編輯：楊蘭軒）1111207