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台股漲102點 站上14900點

2023/1/16 13:46
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（中央社台北16日電）台北股市今天開高走高，收盤漲102.88點，為14927.01點，漲幅0.69%，成交金額新台幣1497.34億元。

加權指數開盤為14895.26點，盤中最高14960.92點，最低14895.26點；不含金融股指數12827.90點，漲85.83點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.60%、食品股漲0.58%、塑化股漲0.65%、紡織股跌0.86%、機電股漲0.75%、造紙股跌0.27%、營建股漲0.20%、金融股漲0.84%。

委買張數1460萬7986張，委賣張數733萬4885張，成交張數353萬5125張。

收盤時上漲466家，下跌375家，持平146家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、元大台灣50反1、聯電、國泰永續高股息、期元大S&P原油反1。

漲幅前5名個股為東哥遊艇、視陽、百達-KY、材料-KY、佳龍。

跌幅前5名個股為東訊、百和、伊雲谷、隴華、鋐寶科技。1120116

#台股
#收盤
#八大類股
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