更多編輯台推薦新聞：
Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國製鼻胃管低價競爭衝擊台灣產業 經濟部公告停止輸入
首頁 / 產經

印尼中資工廠暴動釀2死停工 當地台商不受影響

2023/1/18 12:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李宗憲雅加達18日專電）印尼一座中資鎳礦冶煉廠上週末發生暴動，導致兩人死亡，在當地設有冶煉廠的台商表示，他所擁有的冶煉廠距離事發地點遙遠，因此未受波及，目前營運一切正常。

中國江蘇德龍鎳業公司位於印尼蘇拉威西島（Sulawesi）莫羅瓦利縣（Morowali）的鎳礦工廠1月14日因勞資糾紛爆發衝突，導致2人死亡，多人受傷。

在當地設有鎳礦冶煉廠的台灣公司華新麗華今天向中央社表示，由於事發地與華新麗華的工廠在不同工業園區，因此「在印尼鎳生鐵工廠的營運與人員安全一切正常，無影響」。

駐印尼代表處經濟組今天也表示，這個事件並未危及台商投資的鎳礦冶煉廠，並表示「華新麗華2019年與中國青山集團合資設立的旭日鎳礦冶煉廠，位於青山工業區內，距離事發地點點德龍工業區距離約150公里，車程約需3至4小時，目前並未受到任何波及。」並稱「該廠自成立以來，從未發生任何薪資紛爭或暴動事件。」

這起造成兩死的暴動，起因是工廠員工要求提高薪資和更好的安全條件，從示威演變成流血衝突，中蘇拉威西警方發言人迪迪克（Didik Supranoto）日前向媒體表示，中國江蘇德龍鎳業公司在印尼的公司PT Gunbuster Nickel Indonesia（GNI）員工14日抗議示威，入夜後爆發衝突，造成1名印尼人和1名中國人死亡，目前工廠已暫時停工，未說明何時復工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蘇拉威西德龍工業園區自2015年起分三期發展，分別位處省會甘達里（Kendari）和莫羅瓦利縣附近，主辦者就是這次發生暴動的中國江蘇德龍鎳業公司，這個工業園區過去就曾因薪資待遇問題，以及聘請中國勞工影響當地就業機會而多次發生示威抗議及暴動事件。

GNI公司早前發布聲明表示，公司和警方正調查此事件，內容寫道：「公司與執法單位一起對這起事件進行深入且徹底的調查，其中包括其物品損害及人員死傷。」（編輯：高照芬）1120118

#印尼
#華新麗華
#中國江蘇德龍鎳業公司
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族