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亞股鹹魚翻身 1月多檔基金績效超車大盤

2023/1/18 18:39
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（中央社記者韓婷婷台北18日電）去年頹勢的亞股，進入2023年表現鹹魚翻身，根據統計，今年截至1月17日的海外股票基金績效，有高達17檔報酬率超過8%，主要集中在中國、大中華兩大主題。

其中，台中銀中國精選成長、復華中國新經濟、瀚亞中國A股基金績效位居前3強，分別達11.02%、9.89%、9.36%，其他如電動車、科技等長線成長性強的主題式基金也上榜；整體來看，這些強勢基金表現不僅優於MSCI世界指數的5.14%，亦勝於MSCI新興市場指數的7.42%。

PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，進入2023年，陸股走勢與去年出現明顯反轉，看好中國疫情開放有利消費回升，特別是居民儲蓄的釋放，為提振消費的重要動能，加上貨幣與財政政策持續寬鬆，預期今年中國經濟成長有望達到5%；受惠政策紅利的地產、消費、金融等類股，也成為1月以來市場資金率先卡位的重點產業。

許智洋分析，雖然中國目前企業端的數據仍顯疲弱，不過整體表現有望見到逐季成長，在創新政策和產業鏈安全的要求下，製造業投資增速有望呈現改善趨勢，技術含量較高領域的製造業投資，更有機會維持中高增速水準。

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PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔分析，從中國解封的角度來看，過去兩年防控政策壓抑經濟增速，當民間超額儲蓄與購買力持續累積與釋放，有望反映在中國今年第2季之後需求端，另外，中國3月兩會後有望祭出新獎勵措施，對於電動車市的購買需求具有提振作用，除了中國自有車廠外，各國的電動車車廠將同步受惠。

富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin表示，最近國際貨幣基金（IMF）預測，全球1/3經濟體今年將陷入低成長，富達預期2023年全球市場將持續波動，但亞洲股市保持韌性，隨著中國重新開放，各地投資人對中國市場重拾興趣。海外資金流入中國內地及香港市場的態勢仍強，扭轉去年10月二十大後中港股市跌勢。12月大型中資科技網通股獲利超出市場預期，加上中國放寬防疫措施等有利因素，支持中港股市回升。（編輯：張均懋）1120118

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